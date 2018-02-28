تونس تستعد لـ مونديال روسيا بودية أمام البرتغال مايو المقبل

ماجد محمد(صدى):

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن منتخب بلاده سيواجه البرتغال في مباراة ودية 28 مايو المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 الصيف المقبل.

وقال الاتحاد التونسي، في بيان إن منتخب ” نسور قرطاج ” سيواجه بطل أوروبا 2016 وصاحب المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي ” فيفا ” ، خلف ألمانيا والبرازيل، وبقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، ومن المفترض أن تلعب البرتغال مع مصر 23 مارس المقبل.

وستخوض تونس عدة مباريات ودية قبل كأس العالم، إذ ستلعب مع إيران 23 مارس في رادس، ثم مع كوستاريكا بعد 4 أيام في مدينة نيس الفرنسية، بينما ستختتم الاستعداد للنهائيات بمواجهة إسبانيا 9 يونيو في روسيا.

وأوقعت القرعة منتخب تونس، بقيادة مدربه نبيل معلول، في المجموعة السابعة في كأس العالم إلى جانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.