بالصور.. الأخضر يغادر إلى ستاد البصرة الدولي لمواجهة نظيره العراقي

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني ” الأخضر ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، لقطات مصورة من مغادرة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى ستاد البصرة الدولي لمواجهة نظيره العراقي.

وتعود آخر مباراة للمنتخب السعودي على الأرض العراقية الى العام 1979، عندما شارك في بطولة كأس الخليج التي استضافتها بغداد.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب السعودي لخوض نهائيات كأس العالم 2018 التي تنطلق في يونيو المقبل في روسيا.