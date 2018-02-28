طيران ناس يوقع عقدًا مع شركة تركية لتوريد وإصلاح قطع غيار إيرباص

عادل الحربي(صدى):

أبرم طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، اليوم الأربعاء، عقدًا لمدة خمس سنوات مع الشركة التركية للتقنية لتوريد وإصلاح قطع غيار الطائرات، ودعم مكونات وأجزاء الطائرات وصيانتها وذلك لطائرات أيرباص من طراز A320ceo/A320neo.

وتغطي هذه الاتفاقية أسطول طيران ناس المكون من 30 طائرة من نوع أيرباص A320ceo ، كما سيشمل العقد الأسطول الجديد لطيران ناس لطائرات أيرباص من طراز A320neo، والتي يبلغ عددها 120 طائرة وذلك في الصفقة التي أبرمها طيران ناس مطلع عام 2017 مع شركة أيرباص بقيمة 32 مليار ريال، حيث ستصل أولى طائرات الأسطول الجديد في شهر أغسطس من هذا العام 2018م.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، إنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تحقيق المزيد من التطوير في الجودة والخدمات المقدمة في أسطول طيران ناس، والتي سوف تساهم في تحقيق النتائج الإيجابية مع دعم خدمات الصيانة الشاملة.

وأضاف ” المهنا ” ، ” نحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية مع الشركة التركية للتقنية، والتي بلا شك هي إحدى كبرى شركات العالم الرائدة في صيانة الطائرات، ستكون إضافةً وحلًا مثاليًا للتوسعات في أسطول طيران ناس ” .