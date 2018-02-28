بالصور.. محافظ وادي الدواسر يشهد سباق الهجن

حمود العنزي (صدى):

شهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، يوم أمس الأول سباق الهجن، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان وادينا تراث وأصالة الذي تقام فعالياته حالياً بالمحافظة حتى يوم الخميس بعد القادم.

وتضمن السباق ثلاثة أشواط ، كان الشوط الأولى لفئة أبكار لقايا ، وفازت به الحاكمة لمحمد بن سلمان الدوسري.

فيما كان الشوط الثالث لفئة أبكار حقايق وفازت به النايفة لرويضان بن جويان الدوسري، والشوط الثالث لفئة قعدان حقايق وفاز به القعود شديد لعلي بن مرسل اليامي.