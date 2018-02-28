” آل الشيخ ” يلجم القطري عبدالله العذبة
وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ردًا قويًا على تعليق الصحفي القطري عبدالله بن حمد العذبة، حول مقطع الفيديو الذي يغني فيه العراقيون أثناء حربهم .
وجاء ذلك بعدما أعاد ” آل الشيخ ” نشر المقطع عبر حسابه في ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلًا ” العرب سباع ” ، ليرد عليه ” العذبة ” محاولًا أن يهاجمه قائلًا ” تركي وناسة يضع بحسابه أغنية قادسية صدام ، الذي دكت صواريخه الرياض حيث يسكن ، والذي احتل أيضًا الخفجي الذي حرره رجال جيش قطر ، هذا هو وجه السعودية العظمى المهايطية ” .
ورد تركي آل الشيخ على هجوم الصحفي القطري ، بكلمات موجزة وكافية لتلجمه ، قائلًا ” أخي عبدالله الأغنية في الحرب العراقية الإيرانية ، بين الفرس والعرب .. أتفهم تعاطفك ” .
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