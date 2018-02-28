” آل الشيخ ” يلجم القطري عبدالله العذبة

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ردًا قويًا على تعليق الصحفي القطري عبدالله بن حمد العذبة، حول مقطع الفيديو الذي يغني فيه العراقيون أثناء حربهم .

وجاء ذلك بعدما أعاد ” آل الشيخ ” نشر المقطع عبر حسابه في ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلًا ” العرب سباع ” ، ليرد عليه ” العذبة ” محاولًا أن يهاجمه قائلًا ” تركي وناسة يضع بحسابه أغنية قادسية صدام ، الذي دكت صواريخه الرياض حيث يسكن ، والذي احتل أيضًا الخفجي الذي حرره رجال جيش قطر ، هذا هو وجه السعودية العظمى المهايطية ” .

ورد تركي آل الشيخ على هجوم الصحفي القطري ، بكلمات موجزة وكافية لتلجمه ، قائلًا ” أخي عبدالله الأغنية في الحرب العراقية الإيرانية ، بين الفرس والعرب .. أتفهم تعاطفك ” .