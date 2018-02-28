انزلاق فستان نجمة شهيرة على السجادة الحمراء يعرضها للسخرية

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت النجمة العالمية ​جينيفر لورنس ، للسخرية بسبب إطلالتها على السجادة الحمراء خلال عرض فيلمها الجديدة Red Sparrow ليلة أمس .

وكانت جينيفر ترتدي فستاناً اسود اللون من القماش الشفاف، اعتمدته فوق قميص حيادي عند منطقة الصدر ، ولكن هذا التصميم الشفاف انزلق أثناء تمايلها على السجادة الحمراء ما أدى إلى ظهور صدرها بشكل لافت وواضح.

يشار إلى أن جينيفر كانت قد أثارت ضجة كبيرة الأسبوع الماضي، عندما صرحت في إحدى المقابلات أنها لم تنل أي شهادة ثانوية أو جامعية.