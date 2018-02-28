أمير القصيم يستعرض تقرير نظام ” إنجاز ” لمتابعة المشاريع

سالم المطيري(صدى):

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم الأربعاء، جلسة المجلس الثانية من الدورة الأولى للعام المالي 1439 /1440هـ في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر إمارة منطقة القصيم بمدينة بريدة.

وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس بدءها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وما تحظى به المنطقة من تطور في شتى المجالات ، مشيرًا إلى ما تحظى به المنطقة من مشاركة واهتمام في إقامة المهرجانات، والفعاليات، والمبادرات المتنوعة مثل جناح القصيم في مهرجان الجنادرية 32، ومهرجان ربيع بريدة 39، ومهرجان التمور ، ومهرجان الغضا، ومهرجان المانعية، والفراولة، والعنب، والرمان، وغيرها.

وقال سموه، إن نجاح هذه المهرجانات، والمعارض، والفعاليات، وتميزها الذي فاقت التوقعات كان لها صدى وطني كبير في الترويج لفعاليات ومنتجات المنطقة، وهذا يعتبر إضافة تنموية، واقتصادية، وسياحية ناجحة، ومؤشراً مهماً على تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فرص عمل للشباب، مثمناً الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية، والمسؤولين، واللجان العاملة بالمنطقة، التي أوصلت هذه المهرجانات إلى هذا المستوى.

وفي ختام الجلسة قدم سمو أمير منطقة القصيم رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع .