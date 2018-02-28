بالصور.. إزالة السيارات التالفة من الطرقات والشوارع بـ ” العويقيلة “

نايف السالم(صدى):

واصلت فرق بلدية محافظة العويقيلة، اليوم الأربعاء، أعمال سحب السيارات التالفة من الطرقات والشوارع والساحات العامة.

ونشر الحساب الرسمي لبلدية محافظة العويقيلة، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا لأعمال السحب معلقًا: ” ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بالمحافظة، تستمر البلدية في إزالة السيارات التالفة ” .

وجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في إطار حملات بلدية العويقيلة لمعالجة التلوث البصري، وإزالة السيارات التالفة والمتهالكة من شوارع المحافظة.