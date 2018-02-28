بالصور.. ” الهلال الأحمر ” تشارك في برنامج النشاط الطلابي بالزلفي

سعيد العجل(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في برنامج النشاط الطلابي الذي اقيم في المعهد العلمي بالزلفي تحت شعار (سلامتك هدفنا ) .

اشتملت المشاركة في هذه المناسبة على اقامة معرض توعوي، تثقيفي، ارشادي وشارك في اعداده فريق التطوع التابع لمركز إسعاف محافظة الزلفي حيث تم عرض اللوحات والوسائل عن بعض الظواهر السلبية والإيجابية عند الحوادث وكذلك بعض الممارسات الإسعافية الخاطئة من نقل عشوائي للمصابين وتجمهر واعاقة لعمل فرق الطوارئ وأهمية وجود صندوق الإسعاف في كل مكان وزمان بعد ذلك تم تقديم محاضرة حضرها جميع الطلاب والمعلمين اشتملت على التعريف بالهيئة وأعمالها الانسانية والتعريف ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية التدريبي الذي يقدم للمواطنين والمقيمين وشرح وافي عن التطوع بالهيئة وفي ختام المحاضرة تمت الاجابة على اسئلة الحضور.

واختتمت بشكر المعهد العلمي على تقديم الدعوة للمشاركة في هذه الفعالية.

