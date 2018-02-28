فيتامين د أحيانا يكون غير فعال أو مفيد لجسمك

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن فيتامين د لا يمكن دخوله إلى الجسم دون مستويات كافية من الماغنيسيوم، وهذا يعني أن فيتامين D لا يزال مخزنا وغير نشط.

وأكد الباحثون أن الناس الذين يتناولون المكملات الغذائية التي تحتوى على فيتامين (د) لا يدركون أنه بدون الماغنيسيوم لا يستفاد الجسم من الفيتامين.

حيث أن استهلاك مكملات فيتامين (د) يمكن أن تزيد من مستويات الكالسيوم والفوسفات، لكن المشكلة هي أن الناس قد يعانون من تكلس الأوعية الدموية إذا كانت مستويات الماغنيسيوم ليست عالية بما فيه الكفاية لمنع المضاعفات.

وأشار الباحثون إلى أن الماغنيسيوم يقلل من هشاشة العظام، مما يساعد على التخفيف من خطر كسر العظام بسبب انخفاض مستويات فيتامين د.

وأضاف الباحثون أن الإنسان يحتاج للماغنيسيوم بمعدل 420 مجم للذكور و 320 مجم للإناث، والنظام الغذائي القياسي في الولايات المتحدة يحتوي على حوالي 50 % فقط من هذا المعدل.

ومن الجدير بالذكر أن الماغنيسيوم هو رابع أكثر معدن متوفر في جسم الإنسان بعد الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.

و الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم هي:

اللوز والموز والفاصولياء والقرنبيط والأرز البني والكاجو وصفار البيض وزيت السمك وبذور الكتان والخضراوات الخضراء والحليب والفطر والمكسرات الأخرى ودقيق الشوفان وبذور اليقطين وبذور السمسم وفول الصويا وبذور عباد الشمس والحلو الذرة، والحبوب الكاملة.