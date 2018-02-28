الفراولة تعزز الحياة للأطفال المصابين بالسرطان

أوتاوا(صدى):

أثبتت دراسة كندية حديثة أن المبادئ التوجيهية الغذائية للأطفال المصابين بالسرطان ترفض إضافة الفراولة للنظام الغذائي، لكن يجب أن تتغير للسماح لهم بأكل الفراولة وغيرها من الأطعمة الطازجة في حين يخضعون للعلاج الكيميائي.

حيث أوضح الباحثون أنه غالبًا ما تعالج السرطانات مثل سرطان الدم التي تؤثر عادة على الأطفال بواسطة العلاج الكيميائي المكثف، لأن العلاج يضعف الجهاز المناعي، لذلك يُنصح الأطفال بمتابعة نظام غذائي ” نيوتروبينيك ” الذي يهدف إلى الحد من التعرض للجراثيم التي يحملها الطعام عن طريق تجنب أي شيء غير مطبوخ.

وقد اعتبر أنصار تلك الطريقة أن الفراولة تعتبر محفوفة بالمخاطر بشكل خاص بسبب سطحها الذي يمكن أن يخفي فيه البكتيريا، ومع ذلك، كشف البحث الجديد، أن الفراولة تعزز نوعية الحياة لمرضى السرطان.