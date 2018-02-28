البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف عديدة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توافر وظائف متعددة شاغرة به، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

Senior / Manager – Credit & Market Risk

Technical Assistant

Senior Manager – Treasury Front Office

Remedial Asset Management Principal (ICD)

Senior Associate, Credit Risk Assessment and Monitoring (ICD)

Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old)

وأتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، والإطلاع على التفاصيل والشروط، من خلال الموقع الإلكتروني التالي: هنا