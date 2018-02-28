  • الأربعاء 28

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف عديدة شاغرة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف عديدة شاغرة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف عديدة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توافر وظائف متعددة شاغرة به، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

Senior / Manager – Credit & Market Risk
Technical Assistant
Senior Manager – Treasury Front Office
Remedial Asset Management Principal (ICD)
Senior Associate, Credit Risk Assessment and Monitoring (ICD)
Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old)

وأتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، والإطلاع على التفاصيل والشروط، من خلال الموقع الإلكتروني التالي: هنا

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *