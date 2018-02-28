البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف عديدة شاغرة
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توافر وظائف متعددة شاغرة به، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
Senior / Manager – Credit & Market Risk
Technical Assistant
Senior Manager – Treasury Front Office
Remedial Asset Management Principal (ICD)
Senior Associate, Credit Risk Assessment and Monitoring (ICD)
Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old)
وأتاحت الشركة التقديم، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، والإطلاع على التفاصيل والشروط، من خلال الموقع الإلكتروني التالي: هنا
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