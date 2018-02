جامعة الملك عبدالله تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توفر شواغر وظيفية بتخصصات إدارية وتعليمية وهندسية للرجال والنساء.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة هي:

Finance and Planning Lead

Travel Services Specialist

Teacher Development Program “TDP”

User Support Specialist

Staff Scientist

Building Management Lead

Senior Project Engineer (Controller)

Financial Analyst

Software Engineer for Marine Sciences

Manager Specialized Enrichment

Manager Residential and Facility Operations

senior Maintenance Specialist HVAC

Manager, Waste Management and Grounds Services

Technical Specialist

PacBio and Nanopore Sequencing – Technical Specialist

Major Emergency Manager

Electronics Engineer

Capillary and Third Generation Sequencing Scientist

Solid Phase Characterization Team Lead

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني للجامعة على الرابط الآتي: هنا