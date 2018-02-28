7 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن بعد الأربعين

متابعات(صدى):

يعانى كثير من الرجال والنساء بعد سن الأربعين من السمنة الزائدة، ومع كبر السن يفتقد الجسم القدرة على حرق الدهون وتنخفض معدلات الحرق ” الميتابوليزم ” ، وبالتالي تصبح أنظمة الحميات الغذائية دون جدوى، وهنا نقدم نصائح تساعدك على فقدان الوزن بعد سن الأربعين.

1-التدريب على حمل الأوزان وبناء العضلات، يساعد على حرق السعرات الحرارية، ويمكن البدء بأوزان خفيفة وزيادتها تدريجياً.

2- السباحة من أكثر التمارين الرياضية التي تساعدك على فقدان الوزن، حيث يمكنك حرق حوالي 500 سعره حرارية لكل ساعة من السباحة، وكذلك هي مناسبة لسن فوق ال 40 عاماً.

3-عمل جدول للطعام بشكل يومي من خلاله تقسم الوجبات بالساعات وكذلك تقسم الوجبات الخفيفة وتعرف الأكلات الصحية عندما تشعر بالجوع.

4-حول طعامك إلى الأطعمة العضوية ” الأورجانيك ” لأنها تساعدك على فقدان الوزن، كما أن الأطعمة التي تحتوى على المبيدات الحشرية تغير مستوى هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم، وهو ما يؤدى لزيادة الوزن.

5- قم بزيادة البروتين في نظامك الغذائي، حيث ذكرت مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية أن إتباع نظام غذائي منخفض البروتينات يسبب مزيد من فقدان العضلات واكتساب الدهون.

6- ابتعد عن شرب العصائر المليئة بالسكر، لأنها تجعلك تكتسب المزيد من السعرات الحرارية.

7- تناول الحبوب الكاملة لأنها تحتوى على الألياف، التي تجعلك تشعر بالامتلاء أطول وقت ممكن وتساعد في علاج الجوع.