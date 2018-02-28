بالصور..صلاح يلبي أمنية طفل مريض ويزوره بمنزله

طلال الغامدي(صدى):

قام المحترف المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح، بلفتة إنسانية خارج المستطيل الأخضر هذه المرة.

وحقق ” صلاح ” أمنية طفل يدعى أوسكار بريدسون، الذي يعتبر من صغار مشجعيه، وقام بزيارته في المنزل.

وكانت والده الطفل نشرت واجب مدرسي قام بأداؤه يتضمن صورة تحتوي على الأهرمات وأغنية شهيرة يرددها محبي صلاح عبر ” تويتر “.

ووصلت الصورة لصلاح الذي طلب أن يلتقي الطفل بالفعل، وخلال الزيارة اكتشف صلاح أن الطفل كان يعاني من مرض أجرى على إثرة 3 عمليات جراحيه في مجرى الهواء؛ مما جعل صلاح يطلب من النادي تمويله.