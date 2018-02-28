وظائف شاغرة في مجال صناعة الألومنيوم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عاملة في مجال صناعة الألومنيوم عن حاجتها لموظفين فنيين رجال وذلك في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن التخصصات الفنية المطلوبة هي: فنى ألومنيوم، وفنى زجاج، وفنى حديد، وفني كلادنج، بالإضافة إلى عمال زجاج، وعمال ألومنيوم.

وأشارت الشركة إلى أن مكان العمل: المصنع أو بالموقع، والدوام 8 ساعات يوميًا على فترتين، لافتة إلى أنه تشترط في المتقدمين الخبرة، كما تشترط في المتقدمين إجتياز الاختبار.

ودعت المهتمين بالتخصصات السابقة التواصل على الواتس آب رقم: 0562052890.