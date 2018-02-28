3 أسباب دليل إصابتك بخراج الفم

متابعات(صدى):

يُعد ألم الأسنان من أصعب أنواع الآلام التي تصيب الإنسان، حيث إنه يسبب وجعًا شديدًا في الرأس وصداعًا مستمرًا، والأدهى من ذلك هو عدم معرفة السبب الرئيسي وراء الألم، هل بسبب ضرس العقل أم التهاب في اللثة أو تسوس الأسنان، وفى بعض الأحيان نفاجأ أن سبب الألم الشديد في الأسنان هو وجود ” خراج “.

حيث أن خراج الأسنان عبارة عن التهاب شديد في جذور الأسنان بسبب دخول البكتيريا والجراثيم بين الأسنان واللثة مما يشكل خراج ، ومن أعراضه ألم شديد في الأسنان وصداع مزمن وتعب وإعياء في الجسم مع ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ومن أسباب الخراج:

1:عدم نظافة وغسل الأسنان باستمرار مما يسبب تراكم الجراثيم والبكتيريا ويؤدى إلى الالتهاب والخراج .

2:التهابات اللثة الشديدة تؤدى إلى ظهور الخراج في الأسنان.

3:التعرض للحوادث وكسر الأسنان تؤدى إلى وجود فتحات بين الأسنان تسهل دخول البكتيريا والجراثيم وهى السبب في ظهور الخراج في الأسنان.

وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا لوصف العلاج المخصص للحالة فقد يكون مضادات حيوية حسب وزن وسن المريض، مع أقراص لتسكين الألم، وهناك بعض الوصفات الطبيعية لتهدئة الألم مثل غرغرة المياه المالحة والقرنفل.