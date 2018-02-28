” هواوي ” تعلن أول رقاقة ” 5G ” للهواتف الذكية

بكين(صدى):

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن أول رقاقة ” 5 G ” للهواتف الذكية، حيث تمتلك قدرة على نقل البيانات، ستكون أسرع من 10 إلى 100 مرة مقارنة بـ ” 4G ” .

وأشار ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، خلال المؤتمر العالمي السنوي للجوال المنعقد في برشلونة، إلى أن الرقاقة المسماة ” بالونج 05 جي 01 ” ، ستكون قادرة على تحميل بيانات بحجم 2.3 جيجا بيت في الثانية.

فيما أوضح ” ريتشارد يو ” ، أن هذه الرقاقة ستكون مناسبة جدًّا لإجراء اتصالات الفيديو عبر الهواتف الذكية، قائلًا: ” أنها ستكون أكثر سرعة وأمنًا ” .