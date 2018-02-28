شكوك حول اعتقال قائد حماية ” خامئني “

طهران(صدى):

ذكرت مصادر إيرانية، أن الجنرال وحيد حقانيان، قائد حماية المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، قد اختفى، منذ حوالي شهر، مرجحة اعتقاله أو فرض الإقامة الجبرية عليه.

وأثار اختفاء ” حقانيان ” ، الذي يعمل أيضًا، كمساعد سياسي في مكتب التفتيش الخاص، للمرشد الإيراني علي ” خامنئى ” ، منذ 31 يناير الماضي، موجة من التساؤلات والتكهنات حول وجود ارتباك في بيت المرشد.

وكان الظهور الأخير لـ ” حقانيان ” ، خلال مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الإيرانية، وهو يشتم نائب الرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري، أثناء تفقده المناطق المنكوبة؛ بسبب الزلزال في مناطق سربل ذهاب وقصر شيرين بمحافظة كرمنشاه؛ وذلك لأن جهانغيرى، حمّل الرئيس السابق أحمدي نجاد، مسؤولية المساكن التي تهدمت على رؤوس أصحابها، كونها شيدت في عهده.

ويجدر الإشارة، إلى أن بعض النشطاء الإيرانيين، تكهنوا عبر مواقع التواصل، أن ” حقانيان ” ، قد اعتقل؛ بسبب تورطه في ملفات فساد، بينما ربط آخرون احتمال اعتقاله بخلافاته، مع علي أصغر حجازي، مدير مكتب الأمن الخاص في مكتب المرشد خامنئي.