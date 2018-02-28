غسل الشعر يوميا خطر يهدد صحة شعرك

أماني الغامدي(صدى):

أكد الأطباء أن هناك ضررًا كبيرًا يقع على الشعر عند غسله بشكل يومي، وذلك لما قد يسببه من ضعف بوصيلة الشعر وسهولة تقصفه، وذلك للأشخاص العاديين الذين لا يعانون من القشرة والتي لها نظام تعامل مختلف.

ومن الضروري غسل الشعر مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط، لأن فروه الشعر بطبيعتها تميل إلى الحموضة، وكثرة التعرض للماء يعمل على ضعف الشعر وتلفه بشكل أسرع.

حيث أن اعتقاد البعض أن استخدام الصابون للتخفيف من تأثير المياه على الشعر خطأ كبير، لأن استخدام الصابون على الشعر يجعله أيضا يزيد من جفافه بقوة، ويعرضه للتقصف بطريقة عنيفة، لذلك يفضل دائما استخدام منتجات خاصة بكل شعر حسب طبيعته وحالته.