لأول مرة.. أستراليا تستدعي 4 ملايين سيارة بشكل إجباري

كانبرا(صدى):

قامت الحكومة الأسترالية باستدعاء إجباري لما يقرب من أربعة ملايين سيارة، مزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة ” تاكاتا ” ، وذلك بعدما ثبت أن تلك العيوب قاتلة في بعض الأحيان.

حيث أكد مايكل سوكار، مساعد وزير الخزانة، أن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم ارتياح الحكومة لاستجابة شركات صناعة السيارات، بعد عملية استدعاء طوعية، خلال العام الماضي، مضيفًا أن هذه هي أكبر عملية استدعاء لمنتج، وأول استدعاء إجباري للمركبات في تاريخ البلاد.

وأوضح ” سوكار ” للصحفيين في كانبرا، اليوم الأربعاء، أن الاستدعاء الإجباري، سيُلزم المصنّعين والتجار والمستوردين والمورّدين الآخرين، بضمان تحديد واستبدال جميع الوسائد الهوائية الخطرة من إنتاج ” تاكاتا ” في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى هذا العيب يسبب انفجاراً لأنواع معينة من وسائد ” تاكاتا ” الهوائية، وتطاير شظايا معدنية حادة، والتي يمكن أن تسبب إصابة أو قتل أشخاص.

جدير بالذكر، أن الوسائد الهوائية المعيبة، قد تسببت في 23 حالة وفاة على الأقل، و230 إصابة خطيرة في جميع أنحاء العالم، ، فيما توفي شخص واحد على الأقل وأصيب آخر بجراح خطيرة، في أستراليا.