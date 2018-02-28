فيديو مروع لمربية تعتدي بوحشية على طفلة صغيرة

نيودلهي(صدى):

أقدمت مربية أطفال هندية على الاعتداء بوحشية على طفلة صغيرة لم يتعدى عمرها الـ 18 شهراً ، مستغلة غياب والديها عن المنزل .

وظهرت المربية في مقطع فيديو مروع وهي تضرب الطفلة بعنف على مؤخرتها وساقيها باستخدام عصا.

ووثق والدي الطفلة الاعتداء بالفيديو عقب شعورهما بالقلق عندما اكتشفا علامات ضرب على جسد الطفلة، وتغير في سلوكها، وقررا تصوير ما تفعله المربية داخل منزلهما في كابورثالا بولاية البنجاب في شمال الهند في غيابهما .

وقال الزوجان إنهما شعرا بالصدمة عند مشاهدة ماذا يحدث لطفلتهما بعد مغادرتهما للعمل.

وانتهى الأمر باعتقال المربية واتهامها بجريمة الاعتداء على الأطفال، حيث اعترفت بأنها قامت بضرب الطفلة لإبقائها هادئة.