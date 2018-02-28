أعراض سرطان القولون أبرزها فقدان الوزن غير المبرر

متابعات(صدى):

يُعرف سرطان الأمعاء الغليظة ” بسرطان القولون “، والذي يمثل الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، ومعظم الحالات تبدأ غير سرطانية (حميدة) وهى عبارة عن كتل من الخلايا تسمى الأورام الحميدة الغددية، ومع مرور الوقت بعض هذه الأورام الحميدة يمكن أن تصبح سرطان القولون.

لذلك يوصي الأطباء باختبارات الفحص العادية للمساعدة في منع سرطان القولون عن طريق تحديد وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تتحول إلى سرطان.

وتشمل علامات وأعراض سرطان القولون ما يلي:

تغيير في عادات الأمعاء، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير في شكل البراز الخاص بك، الذي يستمر لفترة أطول من أربعة أسابيع.

نزيف المستقيم أو الدم في البراز

استمرار عدم الراحة في البطن، مثل تشنجات، الغاز أو الألم

شعور بأن الأمعاء لا تفرغ تمامًا

الضعف أو التعب

فقدان الوزن غير المبرر

مع العلم أن العديد من الناس الذين يعانون من سرطان القولون لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وعندما تظهر الأعراض، فإنها من المحتمل أن تختلف، اعتمادا على حجم السرطان والمكان في الأمعاء الغليظة.