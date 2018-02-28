وظائف شاغرة للجنسين بـ ” قصر الأواني “
أعلن قصر الأواني، عن توافر عدة شواغر وظيفية خالية للرجال والنساء، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– مدراء فروع.
– بائعين.
– مشرفين.
– محاسبي صندوق.
وأوضحت الشركة، الشرط المطلوب للالتحاق بهذه الوظائف، وهو أن تكون الوظائف للسعوديين فقط.
وأتاحت الشركة، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع كتابة المسمى الوظيفي واسم المنطقة والحي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
اسماء منصور الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
العمر ٢٥سنه من مواليد١٤١٥/٤/٥
الجنسيه سعوديه
الحي السويدي
الموقع الرياض
باحثه عن عمل
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2223 ] نشر منذ 31 دقيقة
خلاص استلمي وظيفتكي من يوم الأحد أخت اسماء
وين مضيعه انتي ارسليلهم عبر الإيميل مو عبر صدى
عبدالله الدوسي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 دقيقة
ارسلي السيرة الذاتيه على الايميل التالي
[email protected]
او على على الواتس 0555784842
لعلنا نجد لك فرصة في شركة تراس ابنتي ادارة الموارد البشرية فيها وهي شركة تغذية (دايت واتشرز) . مجرد محاولة دون وعد .