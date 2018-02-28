وظائف شاغرة للجنسين بـ ” قصر الأواني “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن قصر الأواني، عن توافر عدة شواغر وظيفية خالية للرجال والنساء، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدراء فروع.

– بائعين.

– مشرفين.

– محاسبي صندوق.

وأوضحت الشركة، الشرط المطلوب للالتحاق بهذه الوظائف، وهو أن تكون الوظائف للسعوديين فقط.

وأتاحت الشركة، من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع كتابة المسمى الوظيفي واسم المنطقة والحي، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]