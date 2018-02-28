الحوثيون يعتدون على السفارة العراقية بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

اعتدت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، على السفارة العراقية والأرض التابعة لها، في العاصمة اليمنية صنعاء.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، هذا الاعتداء معتبرة إياه بمثابة تحدياً سافراً للمواثيق والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وأوضحت الوزارة، أن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية سياسة ممنهجة دأبت المليشيا الإرهابية على اتباعها، مؤكدة أنها مؤشر للسقوط الأخلاقي والقيمي لهم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن مثل هذه الأفعال تثبت أن الحل الوحيد لمشكلة اليمن هو في إنهاء الانقلاب وإنهاء تسلط الميليشيات واحتلالها للعاصمة ومؤسسات الدولة، محذرة من مغبة تكرار أمثال هذه الأفعال المشينة والمسيئة، متوعدة الجناة بأنهم سينالون جزاءهم العادل والرادع ولن يفلتوا من العقاب.