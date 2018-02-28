” السوق المالية ” تصدر قرارا بترخيص شركة وثيق

علي القحطاني(صدى):

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، قرارًا بالموافقة على الترخيص لشركة وثيق للخدمات المالية في ممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يأتي ذلك نتيجة لتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وخفض متطلبات الترخيص؛ تماشيًا مع مبادرات الهيئة الاستراتيجية ذات الصلة بتخفيض القيود على تراخيص الإدارة.

وجدير بالذكر أن هذا الترخيص يعد الأول من نوعه لنشاطي إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.