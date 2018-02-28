” سعود الطبية ” تبرم مذكرة تفاهم مع ” الصحة ” لقياس رضا المرضى

نايف السالم(صدى):

وقعت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة حقوق وتجربة المريض، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون مع الإدارة العامة لمركز تجربة المريض بوزارة الصحة، لقياس رضا المرضى عن خدماتها، وذلك في سبيل تعزيز الجهود وتبادل الخبرات، للوصول لأعلى معايير رضا المريض.

حيث قام بتوقيع الإتفاقية، من جانب مدينة الملك سعود الطبية، المدير العام التنفيذي الدكتورهيثم بن محمد الفلاح، ومن جانب مركز تجربة المريض بوزارة الصحة، إيمان الطريقي.

فيما أكد ” الفلاح ” ، أن مذكرة التفاهم تقوم على تفعيل عدد من المبادرات الهامة نحو تحسين تجربة المريض، مشيرًا إلى أن محورها هو قياس رضا المريض، بغرض معرفة مشاكلهم، والعمل على تلافيها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك وفقًا لأعلى مواصفات الرعاية الصحية.