الإنذار المبكر يحذر من استمرار الأمطار الرعدية على مكة

نايف السالم(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح ” الإنذار المبكر ” عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد، أن موقع البلاغ ميسان، والأماكن التي ستتعرض للأمطار الرعدية هي: ربوع العين، وبني مالك، وبني سعد، والأجزاء المجاروة.

وأشار ” الإنذار المبكر ” إلى أن بداية الحالة من الساعة: 15:35 الأربعاء الموافق 12-06-1439 ، ونهاية الحالة الساعة: 20:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439.