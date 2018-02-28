الإنذار المبكر يحذر من استمرار الأمطار الرعدية على مكة
حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح ” الإنذار المبكر ” عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد، أن موقع البلاغ ميسان، والأماكن التي ستتعرض للأمطار الرعدية هي: ربوع العين، وبني مالك، وبني سعد، والأجزاء المجاروة.
وأشار ” الإنذار المبكر ” إلى أن بداية الحالة من الساعة: 15:35 الأربعاء الموافق 12-06-1439 ، ونهاية الحالة الساعة: 20:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439.
اترك تعليقاً