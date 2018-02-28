دنيا بطمة لمنتقديها ” تاج راسك المغربيات “

أماني الغامدي(صدى):

دخلت الفنانة المغربية في مشادات كتابية مع أحد متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة تظهر التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

وقالت بطمة في المنشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستجرام ، ” ٱكثر من ثمان مئة تعليق ٱمس، كل تعليق أروع من الآخر. حبايبي تفتحون النفس واللستة طووويلة ما شاء الله عليكم العز بنات وولاد بلادي الله يحفظكم مكينش احسن منكم ومثل ما انتو ما مفتاخرين بيا حتى ٱنا بفتخر بكم وٱتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم وبوعدكم منبقاش نعطي قيمة لمن لا قيمة له احنا فوق ونخلي القاع للقاع تعليقاتكم تكفيهم ..وحبكم وحب الوطن لا يباع ولا يشترى..وفعلا لا تقذف بالحجارة إلا الشجرة المثمرة”.

وعلّق المتابع الذي هاجم بطمة، موجهاً إهانات عنصرية ضد بلدها. وأضاف: ” الرقاصة ما بيشجعها إلا الطبال ” .

وردّت بطمة بعنف مستخدمة الفاظاً نابية في دفاعها عن بنات بلدها، قائلة: “تاج راسك المغربيات” وختمت بالقول: ” هدلين بنات بلدي ياعديم الأخلاق والتربية ” .