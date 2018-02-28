دنيا بطمة لمنتقديها ” تاج راسك المغربيات “
دخلت الفنانة المغربية في مشادات كتابية مع أحد متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة تظهر التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.
وقالت بطمة في المنشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستجرام ، ” ٱكثر من ثمان مئة تعليق ٱمس، كل تعليق أروع من الآخر. حبايبي تفتحون النفس واللستة طووويلة ما شاء الله عليكم العز بنات وولاد بلادي الله يحفظكم مكينش احسن منكم ومثل ما انتو ما مفتاخرين بيا حتى ٱنا بفتخر بكم وٱتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم وبوعدكم منبقاش نعطي قيمة لمن لا قيمة له احنا فوق ونخلي القاع للقاع تعليقاتكم تكفيهم ..وحبكم وحب الوطن لا يباع ولا يشترى..وفعلا لا تقذف بالحجارة إلا الشجرة المثمرة”.
وعلّق المتابع الذي هاجم بطمة، موجهاً إهانات عنصرية ضد بلدها. وأضاف: ” الرقاصة ما بيشجعها إلا الطبال ” .
وردّت بطمة بعنف مستخدمة الفاظاً نابية في دفاعها عن بنات بلدها، قائلة: “تاج راسك المغربيات” وختمت بالقول: ” هدلين بنات بلدي ياعديم الأخلاق والتربية ” .
اكثر من ثمان مئة تعليق امس كل تعليق اروع من الاخر حبايبي تفتحون النفس واللستة طووويله ما شاء الله عليكم العز بنات وولاد بلادي الله يحفظكم مكينش احسن منكم ومثل ما انتوما مفتاخرين بيا حتى انا كنفتاخر بكم وكنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم وكنوعدكم منبقاش نعطي قيمة لمن لا قيمة له احنا فوق ونخلي القاع للقاع تعليقاتكم تكفيهم 😅وحبكم وحب الوطن لا يباع ولا يشترى😘❤️🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 وفعلا لا تقذف بالحجارة الا الشجرة المثمرة😉
ابو داود[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 2 ساعتين
المغربيات تاج علي رؤوس كل العرب ولن يعرف طعم الحياه الا من يتزوج مغربيه اما العاهرات فموجودون في كل بقاع الارض اما المغربيات ياعيني على كلامهم وحلاوتهم والمغربيه تطيع زوجها في الفراش حتي لو طلبها على وتد كما في الاحاديث والسنه مو مثل …….. اللي يجعلون ازواجهم يسافرو للمغرب واندونيسيا والبحرين بحثا عن المتعه الحرام
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3372 ] نشر منذ 2 ساعتين
تاج روسكم انتو يادووون … وكمان الاخ اللي يقول خرفنو السعوديين ..( بس اللي مثلك يتخرفنون ) والمغربيه لك ولعيال الحاره ههههههههههههه طبيعتهم يحبو الكثره ويحبو التنويع ….😉