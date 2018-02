دنيا بطمة لمنتقديها ” تاج راسك المغربيات “

اكثر من ثمان مئة تعليق امس كل تعليق اروع من الاخر حبايبي تفتحون النفس واللستة طووويله ما شاء الله عليكم العز بنات وولاد بلادي الله يحفظكم مكينش احسن منكم ومثل ما انتوما مفتاخرين بيا حتى انا كنفتاخر بكم وكنتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم وكنوعدكم منبقاش نعطي قيمة لمن لا قيمة له احنا فوق ونخلي القاع للقاع تعليقاتكم تكفيهم 😅وحبكم وحب الوطن لا يباع ولا يشترى😘❤️🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 وفعلا لا تقذف بالحجارة الا الشجرة المثمرة😉

