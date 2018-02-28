الهيئة الملكية تدشن ” مهرجان الزهور ” في ينبع وجازان

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع وجازان، تدشين المهرجان الثاني عشر للزهور والحدائق، غد الخميس، والذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع، ممثلةً في قطاع التشغيل والصيانة.

ومن المقرر أن تستمر مدة المهرجان 25 يومًا من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية، التي نفذت بأفكار وكوادر سعودية من مهندسين وفنيين يعملون بالهيئة الملكية بينبع.

وكشف المهندس صالح بن عبدالله الزهراني، مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع، ورئيس اللجان المنظمة للمهرجان، عن وجود عدد من الفعاليات والأفكار الجديدة التي أدرجت في روزنامة المهرجان هذا العام، لتضيف للموقع لمسات جمالية وحضارية وتعزيز عنصر المفاجأة للزوار.

وأكد ” الزهراني ” ، أن زوار المهرجان سيستمتعون هذا العام بحديقة الطيور النادرة والناطقة، وحديقة عالم الفراشات، حيث يمكنهم التجول بين تلال الزهور، والتقاط أجمل الصور الفوتوغرافية لها من شرفة الزهور، كما سيكون للزوار موعد مع فعالية سباق الكارتينج، وهو نوع من أنواع سباق السيارات ينفذ لأول مرة.

فيما أشار ” الزهراني ” ، إلى أن المهرجان استطاع أن يقفز إلى العالمية بأكبر سجادة زهور في العالم، تم تسجيلها لمرتين رسمياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لافتاً أن اللجنة المنظمة للمهرجان، تبذل جل اهتمامها بهذا الحدث السنوي الكبير لما له من اهمية في جذب الجمهور.