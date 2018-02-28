غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت غرفة الشرقية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة لشركات القطاع الخاص، وذلك بكل من الدمام والرياض.

وأوضحت ” الغرفة ” أن الوظائف المتاحة هي: مدير انتاج جديد، وموظف استقبال جديد، ومستشارة موضة جديد، و IT PROGRAMMER، ومسؤولة تنفيذ مبيعات جديد ، ومصممة جرافيك جديد، و iOS Developer جديد.

وأضافت ” غرفة الشرقية ” :

Android Developer جديد، ومحاسبة، ومندوب مبيعات أعلى، ومصممة و مسؤولة قنوات التواصل الاجتماعي، ومصمم و مسؤول قنوات التواصل الاجتماعي، وكاشير، و Restaurant cashier، وضابط جودة، ومسؤولة تنفيذ مبيعات، و Marketing Assistant، و Graphic designer، و Web developer.

وأشارت الغرفة إلى أن التقديم يكون عبر الرابط الآتي:هنا