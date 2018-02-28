بعثة الأخضر تصل إلى البصرة لمواجهة العراق

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد الكرة، منذ قليل، عن وصول بعثة الأخضر إلى العراق؛ لخوض المواجهة الودية مع المنتخب العراقي، على ستاد البصرة الدولي.

وترأس البعثة كلا من: رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عادل محمد بن عزت، وعضو مجلس الإدارة بندر قطان.

واستقبل البعثة في مطار البصرة الدولي سفير المملكة لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، ووزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، والمنسق العام للاتحاد العراقي في السعودية محمد إبراهيم، ورئيس الوفد الإعلامي السعودي محمد التويجري.