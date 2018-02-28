بالصور.. تحديثات عدوانية لـ ” دودج تشالنجر 2019 ” بقوة 725 حصان

متابعات(صدى):

خلال العام الماضي أطلقت دودج تشالنجر ديمون 2018، وها هي هذا العام ستمضي قدماً في برنامج تشالنجر وتطلق له حزمة Drag Pack والتي تجري تغييرات على السيارة تحتوي 75% من المكونات الهندسية المعدلة لإصدار الشيطان.

ستحظى بتغييرات بشكلها تجعلها أكثر عدوانية ويتضمن ذلك فتحات تهوية بغطاء المحرك وستزيد قوتها من 707 إلى 725 حصان، كما سيتم إضافة إطارات ديمون لها وتحسين عزم دورانها، وبالإضافة إلى ذلك سيتوفر وضع Drag في نظام المعلومات والترفيه ليجعل السائق متصلاً بشكل أكبر مع أداء السيارة أثناء السباق.

لم تؤكد دودج أي شيء حول هذه التفاصيل بعد، ولكن مصادر داخلها هي ما كشفت هذه المعلومات وتقول أنه سيتم تدشين دودج تشالنجر 2019 المحدثة في 28 مارس بعرض نيويورك للسيارات 2018 وتتوفر بالأسواق نهاية العام.

