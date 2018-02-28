” آبل ” تخطط لإطلاق أكبر آيفون في تاريخها

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة ” آبل ” ، عن تخطيطها لإطلاق أكبر آيفون في تاريخها هذا العام، إلى جانب هاتفين، وهما نسخة مطورة من ” آيفون X “، ونموذج أرخص مزود بالميزات الرئيسية الرائدة.

حيث كشفت الشركة، أنه من المقرر أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة ضخمة قياس 6.5 بوصة، بدقة مماثلة لتلك الموجودة في شاشة آيفون X، وقد يبدو وكأنه آيفون X بلس المطور.

فيما توقع المتخصصون، إدخال معالجات الجيل الثاني A12 في تصميم آيفون الضخم وآيفون X المحدث، مع وجود حواف من الفولاذ المقاوم للصدأ.