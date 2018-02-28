بالصور.. إنقاذ عامل سقط داخل بئر في بلقرن

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني بلقرن اليوم الأربعاء بلاغا عن سقوط شخص عامل من جنسية عربية داخل بئر زراعية مهحورة يبلغ طولها ١٧ م تقريبا وعرضها ٤،٥م بقرية الحميد بمحافظة بلقرن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة وتم استخراج الشخص من البئر وهو بصحة جيده بخلاف بعض الكدمات والسحجات البسيطة التي تعرض لها جراء سقوطه وجرى نقله للمستشفى بواسطة مسعفي الهلال الأحمر لتلقلي العلاج وسلم الموقع للجهة الامنية المختصة لاستكمال الاجراءات واتخاذ ما يلزم مع مالك البئر لدرء خطورتها بما يحقق السلامة العامة.

