وظيفة شاغرة لدى إحدى كبرى الشركات في مجال معالجة المياه

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى كبرى الشركات في مجال معالجة المياه والبترول، عبر موقعها الإلكتروني، عن وظيفة شاغرة، لحملة شهادة ثانوية أو دبلوم، وذلك للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى ” أخصائي ضمان جودة “، ويشترط أن يكون حاصل على شهادة ثانوية أو دبلوم، ويتمتع باللغة الإنجليزية الممتازة جدًا تحدثًا وكتابة، مع وجود خبرة في نفس المجال.

وأشارت إلى انه على من يرغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى الإيميل التالي: [email protected] .