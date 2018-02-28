مصرع وإصابة 15 طفلا نتيجة قصف ” فتح الشام ” لمجمع عيادات بدرعا

دمشق(صدى):

قصفت جبهة فتح الشام، بالقذائف مجمع عيادات شاملة في مدرينة درعا السورية، بالتزامن مع خروج الأطفال من المدارس المجاورة له، ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة 14 شخصاً بجروح معظمهم أطفال.

يشار إلى أن امرأة أصيب بجروح، أمس الأول، بسبب اعتداء تنظيم جبهة النصرة بالقذائف على منطقة المعصرة بين مدينتي ازرع والشيخ مسكين بريف درعا الشمال.

كما تسبب الاعتداء في وقوع أضرار مادية في قسم شرطة المحطة بمدينة درعا.

وردت وحدات الجيش على مصادر النيران، ودمرت نقاطاً محصنة وعدداً من منصات الإطلاق للتنظيمات الإرهابية.