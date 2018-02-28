الفريق مطلق الإزيمع يرفع الشكر للقيادة على الثقة الملكية الكريمة

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الإزيمع، شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة .

كما قدم شكره للقيادة الحكيمة على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني .

وقال معاليه بهذه المناسبة أسأل الله عزوجل أن يوفقني لحمل هذه الأمانة وأدائها بما يحقق تطلعات القيادة ومافيه خدمة مملكتنا الغالية .

سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه وأن يديم على مملكتنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – .