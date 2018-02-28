طارق الفارس يباشر مهام عمله أميناً لمنطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

باشر معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، صباح اليوم الأربعاء، مهام عمله بمقرّ الأمانة وسط مدينة الرياض، حيث التقى بالوكلاء، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام الذين بادروا بالتهنئة لمعاليه على الثقة الملكية بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض.

وأكد أمين منطقة الرياض في لقائه الأول مع منسوبي الأمانة على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وانطلاقا من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، للمساهمة في الحركة التنموية التي يشهدها الوطن العزيز.

وقال معاليه: ” خدمة سكان منطقة الرياض تمثل أولوية لدى الأمانة، وهو ما يؤكّد عليه دومًا خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله -، ونتطلع بإذن الله إلى الاستمرار في تحسين المشهد الحضري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان، وتيسير إجراءات طلبات المستفيدين من الخدمات البلدية عبر البوابة الإلكترونية تنفيّذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض –حفظه الله-، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز – حفظه الله-، وبمتابعة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

وأوضح المهندس الفارس أن الأمانة تقوم بإزالة جميع مظاهر التلوث البصري، وتكثيف العمل الرقابي اليومي لمنع السلوكيّات غير الحضارية، كممارسة البيع الجائل المخالف للأنظمة، ورمي مخلفات البناء والهدم في الأراضي الفضاء، وترك السيارات المهملة في طرقات وشوارع المدينة، وغيرها من المظاهر التي لن تتوانى الأمانة في تعقّبها وتطبيق العقوبات النظامية على من يرتكبها ” .

وأشار معالي المهندس الفارس إلى أن الأمانة ستعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والمبادرات الخدميّة، والتي تتصل بإنشاء وتطوير وتحسين الطرقات والشوارع، وتشييد الحدائق والساحات البلدية والمتنزهات، وتكثيف جهود النظافة والرقابة، وتعزيز البعد الإنساني للمدينة، وتقديم الأنشطة والفعاليات إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة الحريصة على تحقيق تطلعات السكّان.