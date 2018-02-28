رقم قياسي جديد ينتظر راكيتيتش عبر بوابة لاس بالماس

ماجد محمد(صدى):

تشهد مواجهة برشلونة لفريق لاس بالماس، غدًا الخميس، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإسباني تحقيق رقم قياسي جديد للاعب الكرواتى إيفان راكيتيتش.

ويصل اللاعب الكرواتي عبر مواجهة لاس بالماس، إلى المباراة رقم 200 فى مشواره مع برشلونة حال مشاركته أمام بالماس غداً.

وخاض اللاعب 199 مباراة مقسمة ما بين 124 لقاءً بالدورى و38 بدورى أبطال أوروبا و28 بكأس ملك إسبانيا و6 بكأس السوبر الإسبانى ولقاء وحيد بكأس السوبر الأوروبى ومباراتان بكأس العالم للأندية.