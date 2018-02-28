الفريق أول الرويلي يشكر القيادة على تعيينه رئيسا لهيئة الأركان

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن / فياض بن حامد الرويلي الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة .

كما قدم شكره للقيادة الحكيمة على صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني .

معبراً معاليه عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي تعتبر وسام فخر وإعتزاز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل وتسير وفق توجيهات سديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – أيده الله- وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظه الله – التي جعلتها رائدة في تأدية مهامها وبناء قواتها لتكون درعاً حصيناً للوطن ومقدراته .

سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ( حفظهما الله ) وأن يوفقه الله لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.