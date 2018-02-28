10 أطعمة سحرية لعلاج الأنيميا

متابعات(صدى):

ينتشر مرض فقر الدم أو الأنيميا خاصة بين الأطفال، وهى عبارة عن انخفاض تركيز الهيموجلوبين أو نقص كرات الدم الحمراء، مما يؤثر على خلايا الجسم ويسبب ضررا شديدا بها وقد يتعرض مريض فقر الدم لتعب شديد وإرهاق بدني وذهني مع الدوخة والضعف العام .

مع العلم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا، و قد يكون ذلك بسبب الرضاعة والحمل أو الاضطرابات الوراثية والشيخوخة، وبعيدا عن العلاجات فهناك علاج بالطب البديل لمحاربة الأنيميا عن طريق الأطعمة وهى:

1: المأكولات البحرية، مثل ” سمك السالمون، التونة، الماكريل،المحار،الأنشوجة “، حيث إنها تحتوى على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات الأخرى التحى تعزز صحة الجهاز المناعي وتعالج فقر الدم.

2:الخوخ، من أفضل الفواكه التي يحتاجها الجسم نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحارب الأنيميا وتحافظ على صحة الجسم.

3:الشوفان، يحتوى الشوفان على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا فيتامين ب12، الذي يعزز صحة الجسم والبشرة .

4:المكسرات، مثل الجوز واللوز والبندق والسوداني ، فجميعها من الأطعمة التي تساعد على محاربة الأنيميا ومساعدة الجسم على تجديد النشاط والحيوية.

5:الطماطم،تحتوى على فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد بسهولة، وبذلك تحافظ على الجسم من الإصابة بالأنيميا ، كما أنها تعمل على الحفاظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض والبكتيريا.

6:العسل الأسود، من المعروف أن العسل الأسود يحتوى على نسبة كبيرة من الماغنسيوم والنحاس والحديد الذي يعمل على زيادة كمية الهيمجلوبين في الدم.

7: زبده الفول السوداني، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الأخرى التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والعدوى.

8:البيض، يحتوى على نسبة عالية من البروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الأنيميا وتعزيز صحة الجهاز المناعي ، فمن الممكن تناول البيض في وجبات اليوم وبطرق مختلفة.

9:السبانخ، قد لا تكون محببة للبعض ولكنها من الخضروات الورقية التي تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين أ و سى والحديد وبالتالي تعزز صحة الجسم وتعالج الأنيميا .

10:الشيكولاتة الداكنة، تحتوى على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم والبشرة ، كما أنها تحارب فقر الدم.