الحصيني ” : حالة ممطرة على المملكة خلال الأيام القادمة

نايف السالم(صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ، حالة ممطرة على أجزاء من المملكة تشمل مناطق ” الرياض، القصيم، حائل ” ، ومعظم محافظاتها، ومكة خاصة جنوبها وشرقها والمدينة النبوية، والباحة وعسير وجازان ومحافظاتها وسواحلها، وغرب نجران والربع الخالي.

وأوضح ” الحصيني ” اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر أيام عدة، بدءُ من الغد.

وتابع ” الحصيني ” : ” الامطار المتوقعة، متفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، متوقع أن يسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة، إلا ان يصرفها الله ” .