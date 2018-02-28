الرئاسي الليبي: تم اتخاذ إجراءات ضد الهجمات المتكررة على معسكرات الجيش

طرابلس(صدى):

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، أن أي اعتداء على معسكرات ومقرات الجيش، هو بمثابة اعتداء على السيادة الوطنية الليبية وتهديد بأمن البلاد.

وأشار المجلس الرئاسي، إلى أنه يتابع محاولات الهجوم على مقراتها في سبها، مشيدًا بنجاح وحدات الجيش في صد هذه الخدمات، موضحاً أن هناك إجراءات اتخذت لدعم هذه الوحدات والرد على الهجمات المتكررة التي تقوم بها مجموعات مرتزقة.

وشدّد على عدم تخليه عن واجبه في الدفاع عن الجنوب وإحباط كل المحاولات التي تستهدف إيجاد واقع ديموجرافي جديد في الجنوب الليبي.

وطالب أهالي المنطقة الجنوبية، باليقظة ودعم وحدات الجيش، داعياً المجلس الشيوخ والحكماء والأعيان إلى المساهمة في حل النزاعات وتجنب التوترات الاجتماعية التي تنتج عن إرث يستهدف الفتن وتمزيق النسيج الاجتماعي.