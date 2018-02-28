بالصورة.. إلهام شاهين تثير الجدل بارتدائها برقع خليجي على فستان قصير

نورة الشهري (صدى):

اثارت الفنانة المصرية ​إلهام شاهين​ ، ضجة واسعة بين جمهورها ومتابعيها، عقب نشرها صورة جمعتها بالإعلامية المصرية بوسي شلبي اثناء تواجدهما بدولة الامارات العربية المتحدة لحضور فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

وظهرت إلهام في الصورة وهي ترتدي البرقع الخليجي بطريقة لا تتماشى مع تقاليد إرتدائه، حيث أنها لم تستر كامل جسمها كما فعلت شلبي.

الأمر الذي أثار الجدل وعرّضها للكثير من الإنتقادات التي وصلت إلى حدّ إتهامها بإهانة تقاليد البلد وعاداته.