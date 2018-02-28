العويقيلة تزيل المطبات الاصطناعية غير المطابقة للمواصفات

نايف السالم(صدى):

بدأت بلدية محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، في إزالة المطبات الاصطناعية القديمة غير المطابقة للمواصفات بأخرى وفق المواصفات والاشتراطات التصميمية للمطبات الاصطناعية.

ووجه رئيس البلدية الدكتور محمد الوردة، بضرورة استبدال المطبات القديمة نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات وما قد تتسبب به من تلف واضرار لبعض المركبات، لافتًا إلى أن المطبات الصناعية تعد إحدى وسائل التهدئة المرورية المستخدمة في الطرق؛ لإلزام قائدي السيارات بضرورة تخفيف السرعة في بعض المواقع، وذلك لأغراض تتعلق بالسلامة المرورية على الطريق.

وأكد ” الوردة ” أن البلدية مستمرة في التنفيذ وفق خطة معينة ولجان متخصصة تقوم بتحديد المواقع التي يستوجب الامر فيها وضع المطبات، وكذلك تأهيل لبعض المطبات القائمة والتي يتناسب موقعها مع ما تراه اللجنة، وسيتم إيضاحها بألوان تنبه السائقين بوجودها.

وأشار رئيس البلدية إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية وتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية.