عمل القصيم يقوم بحملة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات استباقا للتوطين

سالم المطيري(صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة تفتيشية توعوية مشتركة، وذلك استباقًا لتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات، مطلع الشهر المقبل.

وقال الحساب الرسمي لوزارة العمل على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” عمل القصيم ينفّذ حملة تفتيشية توعوية مشتركة، استباقًا لتطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات. ”

وجدير بالذكر إنه يهدف القرار إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزّز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل في بيئات عمل مستقرة ومحفزة.