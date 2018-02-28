مجمع رونقي الطبي يعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مجمع رونقي الطبي، على موقعه الإلكتروني، عن وظائف صحية شاغرة، لافتًا إلى أن الوظائف متاحة للنساء فقط لحملة المؤهل المناسب، كما أن الوظائف المعلن عنها متاحة في القصيم، والمذنب.

وأوضح المجمع أن المسمى الوظيفي هو: ممرضات، مشيرًا إلى أن الوظائف للسعوديات أو الأجنبيات نقل كفالة أو إعارة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

ودعا المجمع الراغبات في التقديم إرسال السيرة السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] .