5 خرافات عن الأمومة لا تصدقيها

متابعات(صدى):

منذ اللحظة التي تعلنين فيها خبر حملك، تفيض عليكِ النصائح والخبرات عن الأمومة من العائلة والأصدقاء وحتى الغرباء، بعض تلك النصائح تكون صحيحة، وبعضها غير صحيح، وأخرى تكون عبارة عن خرافات لا يمكن تصديقها. إليكِ أكثر الخرافات الشائعة التي تتعرض لها الأم الجديدة:

1- ستقعين في حب طفلك فوراً

والحقيقة أن الأمر ليس بهذه السطحية كما يظهر في الدراما، وقد يستغرق حدوث الارتباط العاطفي بين الأم والطفل أياماً، وربما أسابيع.. فلا تضغطي على نفسك، إذ إن الاتصال بينك وبين طفلك سيولّد الحب تدريجياً وبنحو طبيعي.

2- تناول جزء من المشيمة يمد جسدك بالحديد

بينما انتشرت تلك الخرافة أخيراً، ظهرت دراسات علمية تؤكد عدم وجود فوائد غذائية من تناول المشيمة.. إنما فائدتها الحقيقية يكمن في حفظها في بنك خاص يمكّن الأطباء من استخدامها لاحقاً لعلاج الطفل إن أصيب بأمراض معينة مثل اللوكيميا. أما للحصول على الفيتامينات اللازمة لك فيمكنك اتباع نظام غذائي متوازن، وتناول بعض الفيتامينات التي يصفها طبيبك، ودعي المشيمة للجنين.

3- اكتئاب ما بعد الولادة يؤثر على نفسية الطفل

اكتئاب ما بعد الولادة هي حقيقة مؤكدة، ولكن الدراسات النفسية أكدت أن اكتئاب ما قبل الولادة وما بعد الولادة له تأثير ضئيل جداً على النمو النفسي للطفل، بخلاف اكتئاب ما قبل المدرسة.

4- الرضاعة الطبيعية تفقدك الوزن

الحقيقة أن طريقة الرضاعة لا دخل لها بفقدان الوزن، حيث يتوقف ذلك على طبيعة كل جسم، فهناك أمهات يفقدن الوزن بسهولة بعد الولادة، وأخريات يجدن صعوبة بالغة في استعادة لياقتهن.

والأفضل هو اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة، ولكن لا يُنصح بالحمية الغذائية خلال الأسابيع الأولى من الولادة، حيث يحدث فيها تصنيع اللبن داخل جسم الأم، فتكون بحاجة إلى السعرات الحرارية.

5- سترغبين بالجنس بعد الولادة مباشرة

مع سهر الليالي، وتغيير الحفاضات، وغيرها من مسؤوليات الأمومة التي لا تنتهي، يكون الجنس آخر ما يمكن أن تفكر به الأم الجديدة، وأثبتت الدراسات أن النساء لا يمارسن الجنس لفترة لا تقل عن ستة أسابيع بعد الولادة، لا سيما إن كانت الولادة طبيعية.