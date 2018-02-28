أسباب حب الشباب كثيرة وأبرزها التغيرات الهرمونية

متابعات(صدى):

يُعتبر حب الشباب من أكثر المشاكل الشائعة بين الشباب والمراهقين، وتتفاوت حالات الإصابة به ما بين بسيطة وشديدة ومعتدلة ويتوقف العلاج حسب حالة كل شخص، وتتنوع أسباب الإصابة بحبوب الشباب.

حيث أن أسباب حب الشباب كثيرة ومتشعبة ومن أبرزها :

1- التغيرات الهرمونية، حيث تتزايد الحبوب وتنشط في سنوات المراهقة، بسبب تزايد هرمون ” الأندروجين ” في هذه الفترة، وهو ما يسبب تراكم الدهون في الغدد الدهنية على الجلد والتي تسبب حب الشباب، ومن أكثر المناطق التي تنتشر فيها حب الشباب على الجلد الوجه والصدر والكتفين والظهر.

2- يحدث حب الشباب عند انسداد مسام بشرتك بالدهون والجلد الميت والبكتريا، بسبب إنتاج مزيد من الدهون في بشرتك.

وهناك أسباب أخرى تؤدى لتفاقم وزيادة حب الشباب في الوجه ومنها:

3- تذبذب الهرمون في فترة ما قبل الدورة الشهرية لدى المرأة.

4- لمس الوجه وحب الشباب الاحتكاكي الذي ينتج عن طريق نقل حب الشباب بسبب ملامسه وجهك باستخدام يديك.

5- بعض الملابس تسبب زيادة لحبوب الشباب مثل: القبعات وأغطية الرأس.

6- وكذلك تسبب أشعة الشمس والتعرض لها فترة طويلة إلى تزايد حب الشباب والبثور.

7- تغيرات الجو بمكن أن تؤدى إلى تهيج حب الشباب في الوجه.

8- استخدام بعض مستحضرات التجميل والكريمات قد تؤدى أيضاً إلى تزايد تراكم الدهون والبكتريا في مسام البشرة.

9- التوتر والقلق يسبب زيادة هرمون الأندروجين وهرمونات أخرى والتي تؤدى لظهور حب الشباب.

10- الهاتف المحمول يمتلئ بالجراثيم والبكتريا والتي قد تنتقل إلى مسام الوجه وتسبب الحبوب.

11- حبوب منع الحمل أو الكورتيزون من الأدوية التي تسبب حب الشباب أيضاً.

12- الوراثة تلعب دوراً أيضاً في إصابة الفرد بحب الشباب، إذا كان أحد أفراد عائلته لديه حب الشباب.